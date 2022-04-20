Пять пляжей подготовят к летнему сезону в Рязани

На территории Рязани в этом году планируется открыть к купальному сезону пять пляжей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Официально пляжный сезон откроют 1 июня. В этот период будет организовано дополнительное информирование населения города о мерах безопасного поведения на воде», — цитирует сообщение властей 62INFO.ru.

Места для купания обустроят на Ореховом озере, реке Старица, Борковских карьерах. В скором времени начнется их подготовка к летнему сезону, уточняет РИА «7 новостей».

Ранее в апреле сообщалось, что пляжно-развлекательный комплекс с бассейнами планируют открыть на острове Татышев в Красноярске. Проект реализуют за счет инвестора. Также в комплексе расположатся два фуд-корта, раздевалки и зона с шезлонгами.