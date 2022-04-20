Детскую площадку в экостиле установят в парке Металлургов в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в рамках реконструкции парка Металлургов установят детскую площадку в экологическом стиле. Об этом сообщает городская администрация.

В среду, 20 апреля, выездная комиссия утвердила окончательный перечень объектов, которые будут установлены в рамках первой очереди реконструкции парка. Так, на месте снесенной сцены появится детская площадка в экостиле. Также будет обустроена площадка для воркаута. Старые беседки пока решено не убирать, пишет ТагилСити.ру.

«Сейчас мы демонтируем старую сцену, разрушенные дорожки и электроопоры. Затем начнем готовить площадки для установки малых архитектурных форм. Первый этап реконструкции финансирован в полном объеме», - рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

По словам мэра Владислава Пинаева, завершить реконструкцию парка к 300-летию города подрядчик не успевает из-за строительства фонтана. Церемония открытия, предположительно, состоится в октябре.

По данным властей, существенного подорожания фонтана не ожидается. Однако стоимость общественного туалета выросла с 4 млн до 12 млн рублей. Комиссия предложила применить другой материал и сделать посещение платным.

Стоимость реконструкции парка Металлургов составляет 95 млн рублей. Подрядчиком выступает МУП «Тагилдорстой», который занимался ремонтом сквера за ДК «Юбилейный» и «Тагильской лагуны – 2».