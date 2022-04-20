Пожароопасный сезон стартовал в Башкирии

На территории Республики Башкортостан начался пожароопасный сезон. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства республики.

По данным ведомства, пожароопасный сезон был открыт еще 15 апреля. Причиной стало наступление устойчивых плюсовых температур.

По данным на 11 апреля, которые приводит «МедиаКорСеть», в регионе было зафиксировано девять термических точек на общей площади 171 га. Первый лесной пожар возник 19 апреля в Баймакском районе.

В 2021 году на территории Башкирии было отмечено 480 лесных пожаров на общей площади 15 959 га. В 2020 году — 172 пожара на площади 5699 га.

Как уточняет «МедиаКорСеть», в апреле 2022-го республиканская прокуратура объявила предостережение главе минлесхоза из-за природных пожаров в 2021-м. Надзорное ведомство заявило об отсутствии у министерства необходимого количества оборудования для тушения лесных пожаров.