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Анкара заявила о намерении компенсировать России потери турсектора

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Турция готова компенсировать России потери турсектора из-за санкций, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду, 20 апреля, турецкому подразделению CNN Turk.

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«Российские туристы смогут приезжать в Турцию. Реальная проблема тут санкции, наложенные на российские самолеты. Часть из них мы постараемся компенсировать за счет увеличения числа рейсов «Турецких авиалиний» и чартеров», — сообщил он.

Чавушоглу добавил, что Турция ожидает в 2022 году более 3,5 млн российских туристов.

Также в этой беседе министр иностранных дел Турции заявил, что страна не собирается присоединяться к антироссийским санкциям, несмотря на дипломатическое давление. Задача Турции — помочь наладить диалог между сторонами конфликта в Донбассе и на Украине.

15 апреля Турция сообщила о создании авиакомпании, которая займется перевозками россиян на курорты страны. Перевозчик получил название Southwind, он будет базироваться в Анталье. Первые рейсы авиакомпании запланированы на конец мая.

В начале апреля газета Sabah со ссылкой на источники сообщала, что власти страны планируют выдать кредиты туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel на общую сумму $300 млн.

Санкции против России были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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