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Белый дом отказался комментировать вопрос о пожеланиях США в спецоперации РФ

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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в среду, 20 апреля, в ходе брифинга, уклонилась от ответа на вопрос, стремится ли США к очевидному военному поражению России в спецоперации по защите Донбасса и победе Украины. Трансляция велась в YouTube телеканала NBC.

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«Я думаю, что мы достаточно ясно сказали, что мы намерены сделать всё возможное, чтобы гарантировать, чтобы президент [России Владимир] Путин и Россия признали это стратегическим поражением», — заявила она.

Псаки отметила, что Вашингтон делает «всё возможное, чтобы обеспечить украинские власти и украинское руководство всем необходимым для эффективных действий на поле боя».

Ранее в этот день официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала, что поставленные Киеву Соединенными Штатами российские вертолеты Ми-17, которые Вашингтон ранее купил у РФ для армии Афганистана, могут быть использованы для обстрела территории России.

При этом Захарова указала на искусственное затягивание странами НАТО активной фазы спецоперации РФ в Донбассе.

Высокопоставленный дипломатический источник в Москве в этот же день заявил, что Штаты взяли курс на военную эскалацию конфликта на Украине за счет накачки Киева вооружениями. По его словам, в настоящий момент невозможно даже говорить о том, что США могли бы внести конструктивный вклад в переговоры РФ и Украины.

17 апреля на Украину прибыла новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента Соединенных Штатов. В рамках этого пакета Киеву намерены передать 11 вертолетов Ми-17, 18 155-миллиметровых пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

15 апреля Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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