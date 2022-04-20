Кандидат Ле Пен выступила против эмбарго на российские нефть и газ

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила против введения эмбарго на поставки российских нефти и газа, отметив, что подобного рода инициатива обернется негативными последствиями для французов. Такое мнение она высказала в среду, 20 апреля, в ходе теледебатов со своим соперником во втором туре выборов, действующим французским лидером Эммануэлем Макроном.

Ле Пен подчеркнула, что в условиях эмбарго энергоресурсов России страна найдет новые рынки сбытов.

«Я выступаю за гуманитарную, финансовую помощь Украине, поставки средств для обороны… Я согласна с санкциями против олигархов, банков. Единственные санкции, с которыми я не согласна, — это эмбарго на поставки газа и нефти из России. Я не думаю, что это правильный метод. Это не затронет по-настоящему Россию, но навредит французам», — указал французский политик. Трансляция велась на телеканале BFM TV.

Ранее, 19 апреля, министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж пытается убедить европейских партнеров ввести эмбарго на поставки российской нефти. В тот же день госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон отметил, что Евросоюз в ближайшем будущем планирует усилить антироссийские санкции. По его словам, ограничения коснутся энергоносителей из РФ, в частности нефти.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Пятая республика, в отличие от других европейских стран, не нуждается в российском газе. По его словам, Франция изучает вопрос с закупками газа у других государств.

В свою очередь французский политолог и экономист Александр дель Валль заявил 17 апреля, что падение доходов и появление проблем с отоплением в Европе из-за введения эмбарго на поставки российского газа выльется в бунты.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. По его мнению, антироссийские санкции могут привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США.

23 марта Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. После этого некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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