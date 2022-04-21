Макрон назвал задачу Франции и Европы в ситуации вокруг Украины

Цель Франции и других европейских стран заключается в том, чтобы предотвратить эскалацию сложившегося вокруг Украины и Донбасса конфликта. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил баллотирующийся на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы должны придерживаться проводимой Францией линии с тем, чтобы эта <спецоперация по защите Донбасса> не переросла в эскалацию, чтобы она не распространилась дальше», — подчеркнул Макрон во время дебатов в преддверии второго тура выборов, который состоится 24 апреля. Дебаты идут в эфире телеканала TF1.

Ранее, 18 апреля, Макрон не стал определять «красную линию» для ситуации вокруг Украины. Французский лидер указал, что определить подобную черту — значит «сказать, как реагировать и где». По его словам, подобные вещи необходимо просчитывать и Франция просто так на себя не возьмет такую ответственность.

Ранее, 8 апреля, Макрон назвал своим долгом продолжение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Франция с самого начала спецоперации не проявляла ни наивности, ни снисходительности по отношению к РФ. Кроме того, французский президент заявил, что Париж готов стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.

7 марта президент Франции заявил, что необходимо уважительно относиться к России и российскому народу. По его словам, без участия России в создании «масштабной архитектуры безопасности» европейского континента нельзя будет построить прочный мир. Макрон подчеркнул, что к этому «обязывают история и география».

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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