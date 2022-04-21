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Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на украинцев в Мариуполе

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Украинская сторона готова обменять пленных российских солдат на украинских в Мариуполе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 апреля.

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«Мы готовы ради наших людей как военных, так и гражданских на любой формат обмена <...> Готовы к диалогу», — высказался украинский лидер.

20 российские войска предоставили пять гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц в Мариуполе. Как рассказал корреспондент «Известий», из домов, примыкающих к «Азовстали», всего было вывезено около 100 мирных жителей.

19 апреля бойцы народной милиции Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России организовали гуманитарные коридоры и вывели с территории «Азовстали» в Мариуполе более 140 человек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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