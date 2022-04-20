Чавушоглу назвал КНР способной переломить ситуацию вокруг Украины державой

Турция с уважением относится к Китаю и его осторожной позиции по ситуации вокруг Украины. В случае смены нейтралитета, эта сверхдержава может изменить ситуацию, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду, 20 апреля, турецкому подразделению CNN Turk.

«Китай с особым вниманием относился к территориальной целостности Украины. Он также часто подчеркивал, что ситуация в стране должна разрешиться путем дипломатии. Уважайте Китай, эту сверхдержаву. Если Китай примет одну из сторон, это может изменить ситуацию <вокруг> Украины», — отметил министр.

Чавушоглу добавил, что китайские компании аккуратно относятся к санкциям против России и стараются их избегать. Глава МИД Турции в этой беседе отметил, что его страна также не собирается присоединяться к антироссийским санкциям, несмотря на дипломатическое давление. Задача Турции — помочь наладить диалог между сторонами конфликта в Донбассе и на Украине.

Рассуждая о становлении Турции гарантом безопасности Украины в случае ее перехода в нейтральный статус, Чавушоглу заявил: страна готова взять на себя такую роль, но для этого необходимо четко понимать, что подразумевает под собой эта роль.

Санкции против России были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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