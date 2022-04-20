В Турции заявили о наличии заинтересованных в ослаблении РФ стран НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду, 20 апреля, в интервью телеканалу CNN Turk выступил с заявлением, что ряд стран НАТО хочет ослабить Россию, а ситуация на Украине и в Донбассе их не волнует.

При этом, по словам министра, турецкие власти сначала полагали, что российская спецоперация по защите Донбасса не продлится долго.

«Я лично не ожидал, что ситуация продлится так долго. Особенно после встречи в Стамбуле. Но на встрече глав МИД НАТО уже выяснил для себя, что ситуация продлится», — подчеркнул он.

Кроме того, Чавушоглу отметил, что говорить о сроках встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции трудно, добавив, что переговоры могут состояться «в любой момент». Как указал глава турецкого внешнеполитического ведомства, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшее время.

13 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва надеется избежать конфронтации с НАТО. Она отметила, что Россия всегда делала всё возможное, чтобы не допустить эскалации. Тем не менее, по словам Захаровой, «эта эскалация со стороны Запада идет — поставки вооружений, накачка вооружениями, материальная поддержка, полный политический, идеологический и моральный карт-бланш».

За день до этого член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что США и Североатлантический альянс изначально собирались сделать из Украины плацдарм для борьбы с Россией.

Тогда же президент России Владимир Путин указал на то, что Украина является средством для достижения целей Запада, не связанных с благополучием украинского народа.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения ситуации в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.