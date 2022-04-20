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В Турции заявили о наличии заинтересованных в ослаблении РФ стран НАТО

Чавушоглу: среди стран НАТО есть заинтересованные в продолжении конфликта на Украине
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду, 20 апреля, в интервью телеканалу CNN Turk выступил с заявлением, что ряд стран НАТО хочет ослабить Россию, а ситуация на Украине и в Донбассе их не волнует.

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При этом, по словам министра, турецкие власти сначала полагали, что российская спецоперация по защите Донбасса не продлится долго.

«Я лично не ожидал, что ситуация продлится так долго. Особенно после встречи в Стамбуле. Но на встрече глав МИД НАТО уже выяснил для себя, что ситуация продлится», — подчеркнул он.

Кроме того, Чавушоглу отметил, что говорить о сроках встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции трудно, добавив, что переговоры могут состояться «в любой момент». Как указал глава турецкого внешнеполитического ведомства, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшее время.

13 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва надеется избежать конфронтации с НАТО. Она отметила, что Россия всегда делала всё возможное, чтобы не допустить эскалации. Тем не менее, по словам Захаровой, «эта эскалация со стороны Запада идет — поставки вооружений, накачка вооружениями, материальная поддержка, полный политический, идеологический и моральный карт-бланш».

За день до этого член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что США и Североатлантический альянс изначально собирались сделать из Украины плацдарм для борьбы с Россией.

Тогда же президент России Владимир Путин указал на то, что Украина является средством для достижения целей Запада, не связанных с благополучием украинского народа.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения ситуации в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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