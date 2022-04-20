Минобороны предупредило об эпидемиологической катастрофе в Николаеве

В Николаеве были прекращены социальные выплаты, остановлена работа коммунальных служб, нет воды, что грозит возникновением эпидемиологической катастрофы. Об этом заявил в среду, 20 апреля, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Не работают коммунальные службы, отключено центральное водоснабжение, в связи с чем люди вынуждены набирать воду из всех доступных, в том числе непроверенных, источников (рек, прудов, заброшенных колодцев). В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы», — отметил Мизинцев.

Кроме того, в Николаеве перестали осуществлять социальные выплаты населению, а на гуманитарной помощи спекулируют местные власти, разворовывая ее и затем продавая по завышенным ценам.

«Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — подчеркнул Мизинцев.

Ранее сообщалось, что в Николаеве украинские националисты проводят рейды с целью выявления граждан с пророссийскими взглядами и их задержания. Всех подозреваемых задерживают, увозят в неизвестном направлении. Боевики территориальной обороны также осуществляют массовую бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, отметил Мизинцев.

Ранее, 9 апреля, в Минобороны заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Харькове открывают огонь по мирным жителям, которые покидают дома в поисках продуктов питания. Мизинцев подчеркнул, что украинские власти пренебрегают всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

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