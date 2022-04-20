Глава минфина ФРГ призвал компании соблюдать газовые контракты с Россией

Компаниям, покупающим российский газ, не нужно открывать рублевые счета для оплаты, так как контракты заключены на расчеты в евро и долларах, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в среду, 20 апреля.

«Контракты есть контракты. Контракты основаны на долларах и евро, и поэтому компании частного сектора должны платить в долларах или евро, — заявил он Bloomberg Television.

По его словам, Германия и ее союзники «готовы к дальнейшим санкциям в отношении России», но уклонился от ответа на вопрос, следует ли включать в санкции нефть, сославшись на продолжающиеся переговоры между членами Евросоюза (ЕС) по шестому пакету мер.

«Мы решительно поддерживаем все санкции, которые изолируют Россию политически и экономически. Мы должны рассмотреть, какие санкции нанесут удар по военной силе РФ, а какие в краткосрочной перспективе причинят нам больше вреда, чем ему. Все санкции, которые сейчас и в обозримом будущем вредят ему больше, чем нам и международному сообществу, мы полностью поддерживаем», — добавил глава минфина ФРГ.

Ранее в этот день пресс-секретарь канцлера Германии Олафа Шольца — Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство страны еще анализирует требование президента РФ Владимира Путина об оплате российского газа рублями.

19 апреля Германия заявила о намерении снизить зависимость от российского газа быстрее запланированных сроков. Немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа Евросоюза от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест.

31 марта Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, покупатели газа должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы.

Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением ранее заключенных договоров. Так, канцлер ФРГ сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.