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«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
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«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

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Футбольный клуб «Спартак» в среду, 20 апреля, в гостевом матче одержал победу на ЦСКА со счетом 1:0, став таким образом полуфиналистом «Бетсити Кубка России». Игра прошла в Москве на «ВЭБ-Арене». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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У красно-белых автором единственного гола стал Зелимхан Бакаев (21-я минута, с пенальти). На третьей добавленной минуте первого тайма полузащитник армейцев Жан-Филипп Гбамен получил вторую желтую карточку, оставив ЦСКА в меньшинстве.

«Спартак» стал четвертым полуфиналистом, до него в эту стадию вышли «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Жеребьевка 1/2 финала пройдет 21 апреля. Полуфинальные матчи намечены на 11 и 12 мая.

Как ранее сообщали «Известия», для «Спартака» кубковое дерби — главный матч в оставшейся части сезона. Шанс выиграть кубок в юбилейный год «Спартак» должен попытаться использовать. Последний раз красно-белые выигрывали Кубок России 20 лет назад.

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