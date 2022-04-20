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С Плесецка проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

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РФ провела успешные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом в среду, 20 апреля, заявили в Минобороны.

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Ракета была выпущена с космодрома Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки в 15:12 мск. Все задачи были полностью выполнены, подчеркнули в МО.

Сегодняшний пуск был первым из серии испытаний, после их успешного завершения «Сармат» станет частью вооружения Ракетных войск стратегического назначения. В частности, новый комплекс получит головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае, который уже готовится к его получению.

«Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Летные испытания перспективной ракеты тяжелого класса с разделяющейся головной частью позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса «Сармат», — отметили в Минобороны России.

По словам президента РФ Владимира Путина, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

2 сентября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал межконтинентальную ракету «Сармат» будущей основой российского ядерного щита на 30-40 лет.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

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