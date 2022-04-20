Вызволенные с территории «Азовстали» люди рассказали об угрозах националистов

Возле зеленого коридора дежурят несколько автобусов для мирных жителей, которые могут выйти с территории завода «Азовсталь». Первый автобус отправился в город Новоазовск. В салонах — 28 взрослых и семь детей, рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин в среду, 20 апреля

«Хорошо, что вы объявили, и мы быстренько собрали всё, что было... Нет, конечно, не выпускали нас. Мы сидели в подвале», — рассказала одна из местных жительниц, спешащих на посадку в автобус.

По словам другой, когда мужчины из подвала отправились в свои квартиры за вещами, националисты их не пустили.

«А ну-ка, проваливайте отсюда, а то как... и матом как стали на них, мол, сейчас с автомата как пройдемся по тебе, будут тебе вещи», — поделилась женщина.

Ранее в это день военнослужащий народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал, как спас мальчика в квартале, примыкающем к заводу «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, отца ребенка застрелил снайпер вооруженных сил Украины (ВСУ).

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков также рассказал, что из домов, примыкающих к «Азовстали», вывезли через гуманитарные коридоры около 100 мирных жителей. Вышедших через гумкоридоры мирных жителей эвакуируют в Новоазовск. Жители узнали об открытии гумкоридоров, слушая российское радио, где говорилось о начале режима тишины.

Днем ранее, 19 апреля, бойцы народной милиции Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России организовали гуманитарные коридоры и вывели с территории «Азовстали» в Мариуполе более 140 человек.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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