США пообещали помочь Украине оценить безопасность гумкоридоров из Мариуполя

Вашингтон готов помочь Киеву с оценкой безопасны гуманитарные коридоры из Мариуполя. Об этом в среду, 20 апреля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Конечно же, мы хотели бы видеть безопасный выход жителей. Однако решение на счет того, являются ли установленные для этих целей в Мариуполе гуманитарные коридоры безопасными, должно принимать лишь украинское правительство», — заявил Блинкен на пресс-конференции, трансляция которой осуществлялась на странице Госдепа в Twitter.

Госсекретарь подчеркнул, что США оказывают содействие Киеву с вынесением оценки насчет безопасности этих гуманитарных коридоров.

«Мы, разумеется, делимся с украинской стороной нашими оценками. Однако решение о выходе, это сложное решение, остается в конечном счете на самих людях», — заключил Блинкен.

Об открытии пяти гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц из Мариуполя стало известно ранее в этот день. Первый гумкоридор открыт из промзоны от улицы Лермонтова до Подгорной, второй действует с территории завода «Азовсталь» по Морскому бульвару, третий — из «Азовстали» по проспекту Победы, четвертый — с территории завода по улице Виноградной, пятый — по улице Таганрогской.

Также в среду военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков заявил, что из домов, примыкающих к «Азовстали», вывезли через гуманитарные коридоры около 100 мирных жителей.

Днем ранее, 19 апреля, бойцы народной милиции Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России организовали гуманитарные коридорыи вывели с территории «Азовстали» в Мариуполе более 140 человек.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской Народных Республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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