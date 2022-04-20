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В ДНР рассказали о перехвате «Точки-У» над Шахтерском

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) Донецкой Народной Республики перехватили над Шахтерском, предположительно, ракету «Точка-У», выпущенную украинскими войсками. Об этом в среду, 20 апреля, рассказали в штабе территориальной обороны ДНР.

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«Обломки ракеты упали в микрорайоне № 7, повреждения получили множество домов, ранены мирные жители: двое взрослых, один ребенок. Один ребенок погиб. Предположительно, перехвачена ракета ТРК «Точка-У», — сообщает штаб теробороны в своем Telegram-канале.

Также госпитализирована мирная жительница с осколочным ранением в грудь. Зафиксирован пожар по улице Ломоносова и у Центрального рынка.

19 апреля в Народной милиции ДНР рассказали, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили более 100 снарядов и мин по территории республики.

За день до этого в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские военные открыли огонь по Петровскому району Донецка, использовав ракеты «Град», всего было выпущено 20 ракет. Также зафиксированы обстрелы по Горловке и Верхнеторецкому. Огонь велся, в частности, из минометов и артиллерийских установок.

30 марта ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по Луганску. Обломки ракеты упали в непосредственной близости с вокзалом. В результате удара, по данным СК РФ, погибли не менее 30 человек, среди которых есть дети. Также не менее 100 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. После произошедшего по факту массовой гибели мирных жителей Главным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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