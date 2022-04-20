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Боксер Алоян спрогнозировал исходы боев в рамках «Бойцовского клуба»

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Боксер Михаил Алоян в среду, 20 апреля, в беседе с «Известиями» дал прогнозы на предстоящие бои в рамках турнира «Бойцовский клуб. Суперсерия. Бой за титул РЕН ТВ». Состязание пройдет 29 апреля в «Вегас Сити Холле».

Всего в рамках мероприятия состоятся три боя: между звездой российского бокса Федором Чудиновым и одним из лучших профессиональных боксеров Узбекистана Азизбеком Абдугофуровым; чемпионом Европы по самбо Хадисом Ибрагимовым и чемпионом Белоруссии по тайскому боксу и ММА Петром Романкевичем; супертяжеловесом Денисом «Большим Папой» Вильдановым и Максимом «Топором» Щербаковым.

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«Хоть у Азизбека 14 боев и 13 из них победные с единственным поражением, Федор Чудинов — опытный профессионал, и победа, я думаю, должна быть за ним. Ему главное не наломать дров и не придумать на свою голову велосипед. Этим и отличается Федор. Он как раз таки умеренный парень, умеет сдерживать свои эмоции и тихонечко идет к своей цели всегда в бою», — прокомментировал Алоян схватку Чудинова и Абдугофурова.

При этом боксер подчеркнул, что бой не будет зрелищным, если соперник из Узбекистана не даст серьезный отпор. Ибрагимов же и Романкевич оба «особо не боксеры», поэтому Алоян пожелал им успеха в относительном дебюте. Поистине интересным бой, по мнению спортсмена, будет между Вильдановым и Щербаковым.

«Это уже третий их бой. В последнем упал Вильданов, проиграв нокаутом. Думаю, что победит Макс «Топор» Щербаков, но для этого ему нужно использовать более легкий вес и прыткость, как и в прошлый раз. <…> Обоим желаю победы», — добавил Алоян.

Ранее в этот же день российский боец смешанного стиля Андрей Семенов также дал свой прогноз на исход боя Чудинов–Абдугофуров. Семенов склоняется к тому, что победа будет на стороне Чудинова.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск. Телеканал покажет, что бокс умеет воспитывать людей с непростым характером.

Билеты на турнир доступны на сайте Концерт.ру.

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