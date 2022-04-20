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Главврач больницы в Коммунарке оценил ситуацию с лекарствами в России

Главврач больницы в Коммунарке Проценко: ситуация с лекарствами в России стабильна
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Ситуация по обеспечению лекарствами требует контроля, но она стабильна. Об этом 20 апреля сообщил глава комиссии партии «Единая Россия» по здравоохранению, главный врач больницы в столичном районе Коммунарка Денис Проценко в ходе заседания площадки политической силы по здравоохранению.

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«Министерство подтверждает, что на сегодняшний день у нас есть 12-месячный запас лекарственных препаратов и расходных материалов», — цитирует его сайт партии.

18 апреля глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал стабильной ситуацию на фармацевтическом рынке страны. Сейчас в фарминдустрии создается основа, которая придаст отрасли дополнительный стимул для производства новых препаратов, заверил он.

12 апреля главный внештатный онколог Минздрава РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн заявил, что в России нет дефицита лекарственных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями.

30 марта Минздрав РФ сообщил о возможности закупать отдельные виды медикаментов, по которым может возникнуть дефицит.

8 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете вывоза из страны медицинских изделий, поставленных странами, присоединившимися к антироссийским санкциям. Отмечается, что это решение позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории страны из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.

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