ФСБ пресекла хищения денег в филиалах РАНХиГС в Ростове и Хабаровске

Федеральная служба безопасности РФ пресекла хищения денег в филиалах РАНХиГС в Ростове-на-Дону и Хабаровске. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В ФСБ отметили, что бюджетные деньги, присвоенные сотрудниками, изначально были выделены на программу повышения профессиональной квалификации «Системный подход в управлении регионом».

По факту хищений возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней предполагает до 10 лет лишения свободы.