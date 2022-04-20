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В Орле экс-директора строительной компании осудили по делу о хищении 85 млн рублей

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В Орле суд вынес приговор бывшему гендиректору ООО «321 Военно-строительное управление» Артуру Шлейхеру, обвиняемому в хищении 85 млн рублей. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает агентство «Абирег».

Железнодорожный районный суд города приговорил Шлейхера к семи годам колонии общего режима.

Как установили следствие и суд, в период с марта 2016 по февраль 2017 года Шлейхер похитил принадлежащие ОАО «Орелгортеплоэнерго» средства в размере 85 млн рублей.

До этого обвиняемый заключил с руководителем компании договор целевого займа на достройку социальных объектов, а также ряд договоров по ремонту и реконструкции объектов ОАО «Орелгортеплоэнерго».

В Следственном комитете считают, что обвиняемый не собирался возвращать деньги, а использовал их в целях личного обогащения, тем самым нанеся ущерб предприятию.

Суд признал бывшего директора виновным в преступлении по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее в апреле сообщалось, что в Амурской области будут судить главу Благовещенского района за превышение полномочий.

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