Нуланд допустила участие НАТО в эвакуации из Мариуполя с разрешения РФ

Страны НАТО могут участвовать в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, если позволит Россия. Об этом заявила в среду, 20 апреля, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

По ее словам, «союзники по НАТО» будут участвовать в эвакуации мирных жителей и раненых военных из Мариуполя, если Россия «позволит» безопасно эвакуировать их.

Однако такая договоренность «ранее несколько раз разваливалась», и в конечном итоге именно русские должны разрешить безопасный проход, предупредила Нуланд.

Ранее в этот день сообщалось, что из домов, примыкающих к «Азовстали» в Мариуполе, вывезли через гуманитарные коридоры около 100 мирных жителей. Для этого было открыто пять гумкоридоров.

Днем ранее, 19 апреля, бойцы народной милиции Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России организовали гуманитарные коридоры и вывели с территории «Азовстали» в Мариуполе более 140 человек. В тот же день российские военные вывели мирных жители из домов возле промзоны «Азовсталь». Они позже рассказали «Известиям» об обстрелах с завода со стороны националистов.

19 апреля Минобороны РФ предложило сдаться украинским формированиям, находящимся на комбинате «Азовсталь». Для вывода украинских военных, боевиков и иностранных наемников был открыт гуманитарный коридор. Режим тишины действовал с 14:00 до 16:00 мск.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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