Пятую очередь Вознесенского тракта в Казани оценили в 4,4 млрд рублей

Власти Татарстана выделили 4,43 млрд рублей на строительство пятой очереди Вознесенского тракта в Казани. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, в рамках пятой очереди подрядчику предстоит возвести дорогу от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга». Также рабочие должны проложить ливневую канализацию и водопропускные трубы, установить сигнальные столбики, благоустроить и озеленить прилегающую территорию, пишет ИА «Татар-информ».

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 4,435 млрд рублей. Средства выделят из республиканского бюджета. Так, в 2022 году финансирование составит 264 млн рублей, в 2023-м — 2,069 млрд рублей, в 2024-м — 2,102 млрд рублей.

Как отмечает InKazan.ru, заказчиком работ выступает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при минтрансе. Завершить их необходимо до 25 ноября 2024 года. Определить подрядчика планируется 12 мая.

Строительство Вознесенского тракта началось в августе 2021 года. Его общая протяженность составит 11,7 км. Стоимость реализации проекта оценивается в 31 млрд рублей. Помимо основной дороги рабочие возведут около 6 км проездов, велодорожек, ливневых канализаций и тротуаров. Дорога станет дублером Мамадышского тракта и протянется от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга».