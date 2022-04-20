Прямой эфир
Мир
Гутерриш направил Путину и Зеленскому письма с просьбой принять его
Мир
Евродепутат обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы во Франции
Общество
Комитет ЮНЕСКО решил перенести сессию в Казани
Политика
Путин поручил до 1 июня обновить стратегию развития металлургии
Мир
США намерены отправить Украине вооружение еще на $800 млн
Мир
Власти Финляндии захотели вступить в НАТО вместе со Швецией
Мир
Евросоюз выделит Киеву еще €1,5 млрд
Мир
Город Рубежное в ЛНР перешел под контроль российских войск
Мир
Власти Украины согласились на предложение ООН о пасхальном перемирии
Армия
РФ успешно провела испытательный пуск баллистической ракеты «Сармат»
Мир
В Литве запретили трансляцию 32 российских телеканалов

Житель Мурманска убил сожительницу из ревности

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ранее судимый житель Мурманска избил свою сожительницу из ревности во время совместного распития спиртных напитков. После побоев женщина умерла в больнице, передает в среду, 20 апреля, агентство «Би-порт».

«Женщина была госпитализирована в больницу. Однако от полученных травм она скончалась», — сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Следствие установило, что в ночь на 17 апреля 49-летний житель Мурманска употреблял алкоголь вместе с 41-летней сожительницей в квартире дома на улице Копытова. Между ними произошла ссора на почве ревности. Обвиняемый начал избивать женщину. Основные удары пришлись на голову и тело.

Скорую помощь мужчина вызвал лишь спустя сутки.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Ему инкриминируют статью «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности».

Злоумышленник признал вину. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в апреле мужчина зарезал свою жену на северо-западе Москвы, после чего сам обратился в правоохранительные органы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022