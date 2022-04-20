Житель Мурманска убил сожительницу из ревности

Ранее судимый житель Мурманска избил свою сожительницу из ревности во время совместного распития спиртных напитков. После побоев женщина умерла в больнице, передает в среду, 20 апреля, агентство «Би-порт».

«Женщина была госпитализирована в больницу. Однако от полученных травм она скончалась», — сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Следствие установило, что в ночь на 17 апреля 49-летний житель Мурманска употреблял алкоголь вместе с 41-летней сожительницей в квартире дома на улице Копытова. Между ними произошла ссора на почве ревности. Обвиняемый начал избивать женщину. Основные удары пришлись на голову и тело.

Скорую помощь мужчина вызвал лишь спустя сутки.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Ему инкриминируют статью «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности».

Злоумышленник признал вину. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в апреле мужчина зарезал свою жену на северо-западе Москвы, после чего сам обратился в правоохранительные органы.