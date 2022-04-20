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Захарова назвала условие для нормализации отношений России и США

Захарова: США должны прекратить разрушительную политику для нормализации отношений с РФ
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Вашингтон должен прекратить свою разрушительную политику для нормализации отношений с Москвой. Об этом в среду, 20 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

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«Главное условие — прекращение США своей разрушительной политики как в отношении нашей страны, так и, хотелось бы, в принципе, в целом», — заявила дипломат.

18 апреля посол РФ в США Анатолий Антонов выразил сожаление, что Москва и Вашингтон больше не партнеры. Дипломат убежден, что Россия и США обречены на сотрудничество, так как проблемы стратегической стабильности, изменения климата, коронавируса, борьбы с терроризмом, борьбы с распространением оружия массового уничтожения невозможно решить без активного участия США и России.

7 апреля обозреватель китайского издания Huanqiu Чжао Цзяочэн заявил, что главными интриганами XXI века являются США, цель которых заключается в том, чтобы разделить и ослабить Россию. Журналист обратил внимание, что НАТО с подачи Вашингтона в последние десятилетия предпринимает попытки «устранить» РФ в различных аспектах, чтобы разделить ее. По утверждению Цзяочэна, США пытаются повторить в отношении России тот же сценарий, который они разыграли с СССР.

Также 1 апреля в МИД РФ назвали условие для нормализации отношений с Евросоюзом — для этого Брюсселю надо отказаться от давления и диктата.

22 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что властям США следует остановить эскалацию, чтобы сохранить отношения с Россией. В частности, по его мнению, Вашингтону необходимо прекратить поставки вооружения Киеву и перестать транслировать угрозы в адрес Москвы.

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