Московская и Тегеранская биржи провели переговоры о будущем сотрудничестве. Это первые технические переговоры, хотя персидские банкиры и до этого «закидывали удочки» в отношении инвестиционной привлекательности иранских активов для россиян.

Давайте разберемся, какие преимущества может дать сотрудничество этих двух бирж.

Первое из них — обмен опытом. Иранская биржа длительный срок существует под санкциями, при этом из 80 млн иранцев у 50 млн есть брокерские счета. На местном фондовом рынке размещены около 600 компаний, и по сути рынок принадлежит частным инвесторам. В России ситуация иная. По данным на конец марта, брокерские счета на Московской бирже есть у 18,9 млн физлиц. Но далеко не все из них активны. Торгуются у нас более 200 компаний.

Для иранцев инвестиции в ценные бумаги — чуть ли не единственный способ защитить свои активы от инфляции, и рост фондового рынка в среднем составляет от 8% до 11% годовых в долларовом выражении.

Безусловно, иранскому рынку сложно вариться в собственном соку и расти только на внутренних ресурсах — ощущается глобальная потребность во внешнем капитале. Помимо санкций, важным препятствием инвестиционной привлекательности Тегеранской биржи является отсутствие свободной конвертации иранского риала. Это существенно затрудняет для внешних инвесторов вход на иранский рынок и выход с него.

Основной интерес иранцев — привлечение российских инвестиций в долговые бумаги собственных компаний. Однако стоит понимать, что даже если взять на себя риск иранской компании и поверить в платежеспособность местного эмитента облигаций, то вопрос валюты получения дохода является основным. Что делать с полученными риалами, если их можно применить только на иранском рынке? Официальный и реальный курс обмена риала на доллары сильно разнятся (в разы), плюс непонятна сама схема вывода капитала из Ирана.

В обратную сторону — та же самая ситуация. Тяжело представить себе активный интерес персидских инвесторов к российскому госдолгу и корпоративным облигациям условного РЖД. Причина та же — рубль неприменим в Иране, вывод валюты из России по сути запрещен (хотя рубль можно свободно конвертировать в доллар по биржевому курсу).

Поэтому интерес Московской биржи очевиден. Ей нужно понять, как массово привлекать частных инвесторов и заниматься листингом большего числа некрупных компаний, а также поддерживать этих эмитентов на бирже. И этот опыт у Тегеранского фондового рынка есть. Иранцы же ищут деньги. Они есть на российской бирже, и будут появляться всё больше и больше — особенно если заградительные меры на вывоз капитала из России не будут сняты.

Ключевое — это свобода перемещения капиталов между Ираном и Россией. Для этого в первую очередь следует решить вопрос прямой конвертации рубль–риал. Однако он представляется достаточно творческим, поскольку рубль ограниченно, но всё же свободно конвертируется в доллар, а вот риал — нет.

Автор — директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций»

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