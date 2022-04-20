Пригородную автостанцию в Таганроге перенесли на автовокзал

В Таганроге (Ростовская область) пригородную автостанцию перенесли на территорию главного автовокзала. Об этом сообщает региональное правительство.

Решение о переносе было принято после обращений горожан. Ранее станция располагалась на улице Чехова и была отправной точкой для пригородных маршрутов, но в 2016 году здание закрыли, оставив только автобусное сообщение, пишет RostovGazeta.

«Учитывая пожелания граждан, мы сохранили остановку на месте старого автовокзала, но отправной точкой междугородних маршрутов теперь является действующий автовокзал, который соответствует всем требованиям транспортной безопасности», — рассказал замгубернатора — министр транспорта Владимир Окунев.

Отправная точка изменилась для 26 межмуниципальных маршрутов. С главного автовокзала теперь можно уехать в села Красный Десант, Федоровку, Плодосовхоз, Николаевку, Петрушино, Троицкое и другие населенные пункты.