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Евродепутат обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы во Франции

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Интервью президента Украины Владимира Зеленского с выпадами в адрес кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен перед началом дебатов стало попыткой внешнего вмешательства в предвыборный процесс. Об этом 20 апреля заявил член комитета Европарламента по безопасности и обороне, представитель партии «Национальное объединение», от которого выдвигается Ле Пен, Эрве Жювен.

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По его словам, Зеленский не имеет права вмешиваться во внутрифранцузские дебаты. Показ такого интервью в эфире новостного телеканала и повторение в течение дня определенного фрагмента также можно назвать манипуляцией.

Жювен напомнил, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон многократно встречался с российским лидером Владимиром Путиным, общался с ним по телефону и отмечал, что Евросоюз должен воспринимать Россию и Китай как партнеров.

«Он (Зеленский. — Ред.) забыл историю, так же как и обязательства Украины в рамках Минских соглашений, предусматривавших широкую автономию для русскоязычных автономий Донбасса», — подчеркнул европарламентарий в беседе с ТАСС.

Комментируя настойчивые призывы Зеленского к Макрону посетить Киев, а также назвать действия России в отношении Украины «геноцидом», Жювен отметил, что украинский лидер не имеет права на подобные действия.

20 апреля за несколько часов до единственных дебатов между двумя кандидатами на пост президента Франции Зеленский в эфире телеканала BFM выступил с критикой в адрес Марин Ле Пен. Он отметил, что его отношения с французским политиком могут улучшиться, если она поймет, что ошибалась. О чем конкретно говорил украинский лидер, не уточнялось.

18 апреля Ле Пен отметила, что Европе надо сближаться с Россией. Также она снова заявила, что Республика Крым воссоединилась с Россией на основании итогов проведенного в регионе референдума.

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