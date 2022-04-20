Чавушоглу поблагодарил ВС России за помощь в освобождении заложников в Мариуполе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил признательность за помощь Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в освобождении заложников, которые удерживались боевиками в мечети Мариуполя. Об этом 20 апреля сообщило Министерство иностранных дел РФ.

«В контексте специальной военной операции ВС РФ по освобождению Донбасса состоялся обмен мнениями о положении «на земле», в частности вокруг Мариуполя. Российская сторона вновь акцентировала, что вся ответственность за сложную гуманитарную ситуацию в районах боевых действий лежит на украинских праворадикальных националистических батальонах, которые используют гражданское население в качестве живого щита и отказываются воспользоваться гуманитарными коридорами, регулярно предоставляемыми российскими военными», — отметили в ведомстве.

Также министры обсудили совместные шаги дипломатических и военных ведомств в вопросах обеспечения безопасности мирных жителей, среди которых также есть и иностранцы.

17 апреля представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные провели операцию по освобождению заложников, которые удерживались националистами в мечети в Мариуполе. В результате были уничтожены 29 боевиков, среди которых были иностранные наемники. Заложники, в том числе граждане одной из стран СНГ, были эвакуированы в безопасное место.

В Донбассе с середины февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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