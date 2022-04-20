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Водитель грузовика ожидает суда за пьяное смертельное ДТП под Оренбургом

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В Оренбургской области по делу о смертельном ДТП ожидает суда водитель грузовика. Об этом сообщает 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу Оренбургского районного суда.

Авария произошла в январе 2022 года на 415-м км трассы Оренбург–Самара. По версии следствия, пьяный водитель грузовика MAN потерял управление и врезался в автомобиль «УАЗ» дорожной службы, припаркованный на обочине.

В результате ДТП 36-летний водитель «УАЗа» получил различные травмы, от которых скончался в карете скорой помощи.

За рулем грузовика находился 63-летний житель Самарской области. Суд над ним состоится 27 апреля.

В январе этого года на автодороге Оренбург–Самара произошло еще одно смертельное ДТП с участием грузовика. Водитель большегрузного автомобиля Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся там с автомобилем Hyundai. Погиб один человек.

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