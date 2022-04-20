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Захарова рассказала о передаче США Украине российских вертолетов Ми-17

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Поставленные Киеву Вашингтоном российские вертолеты Ми-17, которые США ранее купили у РФ для армии Афганистана, могут ударить по самой территории России. Об этом в среду, 20 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«США объявили об очередном пакете военной помощи. Киеву будут переданы десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-17 российского производства, из которых потом будут обстреливаться мирные города ДНР и ЛНР, а, возможно, и территория России», — заявила Захарова.

Также представитель дипломатического ведомства раскрыла схемы поставок Украине денежных средств из различных государств. По ее словам, деньги не доходят до народа, а возвращаются обратно Западу. Так она прокомментировала решение Новой Зеландии оказать военную помощь Киеву.

При этом Захарова указала на искусственное затягивание странами НАТО активной фазы спецоперации РФ в Донбассе.

Высокопоставленный дипломатический источник в Москве в этот же день заявил, что Штаты взяли курс на военную эскалацию конфликта на Украине за счет накачки Киева вооружениями.

По его словам, в настоящий момент невозможно даже говорить о том, что США могли бы внести конструктивный вклад в переговоры РФ и Украины.

17 апреля на Украину прибыла новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента Соединенных Штатов. В рамках этого пакета Киеву намерены передать 11 вертолетов Ми-17, 18 155-миллиметровых пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

15 апреля Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

В тот же день Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд стран не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

13 апреля президент США Джо Байден утвердил дополнительный пакет военной помощи в обеспечение безопасности Украины на сумму $800 млн. По словам главы США, новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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