Прямой эфир
Армия
РФ успешно провела испытательный пуск баллистической ракеты «Сармат»
Мир
В Литве запретили трансляцию 32 российских телеканалов
Мир
В Мариуполе намерены провести «Бессмертный полк» 9 Мая
Политика
ГД одобрила в I чтении оборотные штрафы за неисполнение закона о «приземлении»
Мир
Украина запросила у МВФ $5 млрд в месяц на поддержание экономики
Спорт
«Енисей» выиграл у «Рубина» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу
Мир
Захарова сообщила о 7 тыс. иностранных наемниках из 63 стран на Украине
Мир
В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы
Мир
28 мирных жителей эвакуировались через гумкоридоры в Мариуполе
Мир
В Германии отметили рекордный за 50 лет рост цен на топливо в марте
Мир
Китай запустил новый грузовой ж/д маршрут в Германию в обход России
Сюжет:

Евросоюз выделит Киеву еще €1,5 млрд

Глава Евросовета Мишель: ЕС выделит на военную помощь Киеву €1,5 млрд
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз выделит Украине дополнительную военную помощь на €1,5 млрд. Об этом 20 апреля заявил в ходе пресс-конференции глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе визита в Киев на своей странице в Twitter.

Политолог оценил вероятность принятия Украины в ЕС в краткосрочной перспективе

Он не уточнил, о каких конкретно мерах военной поддержки идет речь.

Пресс-конференция Мишеля проходит совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мишель прибыл в Киев утром в среду, он опубликовал фотографию на железнодорожном перроне, назвав украинскую столицу сердцем «свободной и демократической Европы».

Ранее в среду стало известно, что Германия рассматривает возможность поставок современных танков странам Восточной Европы, готовым отправить Украине вооружения времен СССР, с которым уже знакомы украинские войска. В настоящее время ведутся переговоры о том, какие союзники по НАТО в Восточной Европе готовы снабжать советскими танками Украину.

В этот же день глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия без публичной огласки поставляла Украине противотанковые системы Stinger и другое оружие, которое можно было оперативно задействовать.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия разослала всем странам ноту из-за поставок вооружения Украине. В тот же день в Следственном комитете РФ сообщили, что получили данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022