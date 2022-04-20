Евросоюз выделит Киеву еще €1,5 млрд

Евросоюз выделит Украине дополнительную военную помощь на €1,5 млрд. Об этом 20 апреля заявил в ходе пресс-конференции глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе визита в Киев на своей странице в Twitter.

Он не уточнил, о каких конкретно мерах военной поддержки идет речь.

Пресс-конференция Мишеля проходит совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мишель прибыл в Киев утром в среду, он опубликовал фотографию на железнодорожном перроне, назвав украинскую столицу сердцем «свободной и демократической Европы».

Ранее в среду стало известно, что Германия рассматривает возможность поставок современных танков странам Восточной Европы, готовым отправить Украине вооружения времен СССР, с которым уже знакомы украинские войска. В настоящее время ведутся переговоры о том, какие союзники по НАТО в Восточной Европе готовы снабжать советскими танками Украину.

В этот же день глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия без публичной огласки поставляла Украине противотанковые системы Stinger и другое оружие, которое можно было оперативно задействовать.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия разослала всем странам ноту из-за поставок вооружения Украине. В тот же день в Следственном комитете РФ сообщили, что получили данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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