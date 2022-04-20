Корреспондент «Известий» показал работу «Градов» по ВСУ у «Азовстали»

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в среду, 20 апреля, показал работу «Градов» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле «Азовстали» в Мариуполе.

Ранее в этот же день Польшаков сообщал, что из домов, примыкающих к «Азовстали» в Мариуполе, вывезли через гуманитарные коридоры около 100 мирных жителей.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».