Корреспондент «Известий» показал работу «Градов» по ВСУ у «Азовстали»
Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в среду, 20 апреля, показал работу «Градов» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле «Азовстали» в Мариуполе.
Ранее в этот же день Польшаков сообщал, что из домов, примыкающих к «Азовстали» в Мариуполе, вывезли через гуманитарные коридоры около 100 мирных жителей.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.
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