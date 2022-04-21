Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Оторви и выбрось» 16+

Фото: Кинопоиск/Про:взгляд

Режиссер: Кирилл Соколов. В ролях: Анна Михалкова, Александр Яценко, Ольга Лапшина, Виктория Короткова, Софья Круглова, Виталий Хаев, Данил Стеклов

Суровая Вера Павловна отправляется в лихую погоню за своей внучкой Машей и непутевой дочерью Олей. Помогает ей в этом Олег — всё еще влюбленный в Олю «бывший», даже после того, как посадил ее за решетку. Кажется, во всей этой уморительной суматохе только маленькая Маша знает, как взрослым не слететь с катушек.

В прокате с 21 апреля

«Первый Оскар» 12+

Фото: Кинопоиск/Централ Партнершип

Режиссер: Сергей Мокрицкий. В ролях: Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Андрей Мерзликин, Никита Тарасов, Михаил Брашинский, Алексей Колган, Станислав Стрелков

Осень 1941 года. Немецкие войска на подступах к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с кинокамерами оказаться в эпицентре грандиозной битвы за Москву. А в мирном Лос-Анджелесе 15-я церемония вручения премии «Оскар» начинается с сенсации — главную кинонаграду Голливуда получает документальная лента из СССР.

В прокате с 21 апреля

«Оффлайн» 18+

Фото: Кинопоиск/BUBBLEGUM PRODUCTION

Режиссер: Кирилл Плетнев. В ролях: Никита Ефремов, Денис Шведов, Полина Максимова, Никита Кологривый, Риналь Мухаметов, Альфия Закирова, Марина Ворожищева, Алена Константинова

Детективный триллер, героям которого предстоит столкнуться с последствиями своей двойной жизни. У всех есть семьи, близкие и любимые люди, есть работа и репутация — и никто не хочет потерять всё это, когда станет известно, что они торгуют наркотиками в секретном приложении.

В онлайн-кинотеатре Okko с 27 апреля

«Эпидемия» 18+

Фото: Кинопоиск/1-2-3 Production

Режиссер: Дмитрий Тюрин. В главных ролях: Кирилл Кяро, Александр Робак, Юра Борисов, Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова

Второй сезон сериала покажет продолжение истории Сергея, его новой возлюбленной, бывшей жены и примкнувших к необычной семье попутчиков, желающих спастись от кошмара, порожденного эпидемией нового вируса. История, развернувшаяся на фоне глобальной катастрофы. Вирус превращает Москву в город мертвых. Деньги теряют свою ценность, а те, кто еще не заражен, отчаянно сражаются за еду и выживание.

В онлайн-кинотеатре Premier с 21 апреля

Театр

«Укрощение строптивой» 12+

Фото: Елена Лапина

Режиссер: Андрей Кончаловский. В ролях: Юлия Высоцкая, Алексей Розин, Александр Филиппенко, Игорь Ясулович, Ксения Комарова/Юлия Бурова, Владислав Боковин, Михаил Филиппов, Олег Кузнецов

Премьерой «Укрощение строптивой» Андрей Кончаловский откроет задуманную им для постановки «шекспировскую трилогию». Идея этого проекта в том, чтобы погрузить зрителя в мир великого драматурга: Шекспир — комедия, Шекспир — трагедия, Шекспир — фантазия. В полижанровый сценический триптих, начатый «Укрощением строптивой», в дальнейшем должны войти трагедия «Макбет» и фантазия «Буря».

22 и 24 апреля, 19:00, Театр Моссовета

«Арбенин. Маскарад без слов» 16+

Фото: Театр сатиры

Режиссер: Сергей Землянский. В ролях: Максим Аверин, Зоя Бербер, Артемий Савостьянов, Илья Малаков, Иван Михайловский, Альберт Хасиев, Виталий Четков

Эта премьера — первая работа двух объединенных трупп: Театра сатиры и Прогресс Сцены Армена Джигарханяна. Спектакль по мотивам пьес Лермонтова создан в уникальном жанре wordless-drama, где история о пороке и преступлении будет рассказана без слов — с помощью пластики, выразительности актерского тела, которое становится здесь основным инструментом в поисках эмоциональной правды.

21, 22, 24 апреля, 19:00, Театр сатиры

«Женитьба Бальзаминова» 12+

Фото: Евгений Люлюкин

Режиссер: Алексей Дубровский. В ролях: Ирина Муравьева, Дмитрий Марин, Людмила Титова, Людмила Полякова, Анастасия Дубровская, Владимир Носик, Александр Никифоров, Виктор Низовой, Светлана Аманова

Премьера спектакля по незабвенной классике Островского. Для постановки режиссер выбрал две комедии «Праздничный сон — до обеда» и «За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова)». Благодаря художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину команда подобралась замечательная. На сцене зрители увидят своих кумиров.

Главный герой — неунывающий оптимист Миша Бальзаминов, который всеми способами ищет не только богатую невесту, но и чувства, порой сам не понимая, зачем.

23 апреля, 18:00, Малый театр, Основная сцена

Выставки

«Театр Табакова. Моменты» 12+

Фото: Дом-музей М.Н. Ермоловой

В год 35-летия Театра Олега Табакова Бахрушинский музей представляет фотовыставку фотографа Ксении Бубенец. Посетители смогут увидеть уникальную коллекцию снимков спектаклей прославленной труппы, а также познакомиться с внутренней жизнью театра. Более 100 снимков, охватывающих жизнь театра за 10 лет. На них поклонники узнают Олега Табакова, Владимира Машкова, Виталия Егорова, Сергея Беляева, Андрея Смолякова, Сергея Угрюмова, Анну Чиповскую, Яну Сексте. В экспозиции представлены костюмы и артефакты из музея театра.

До 19 июня, Дом-музей М.Н. Ермоловой, филиал Бахрушинского музея

«Обыкновенный нацизм» 18+

Фото: Музей Победы

Более 200 подлинных экспонатов рассказывают об истории возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения до наших дней. Посетителям представили десятки фотографий и документов, показывающих зверства украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также массовые преступления современных неонацистов против жителей Украины в 2014–2022 годах. Центральной частью экспозиции стала пронзительная инсталляция, посвященная погибшим детям Донбасса.

До 17 июля, Музей Победы

«The Lonka Project. Человек под номером» 16+

Фото: Зив Корен

Фотопроект о людях, переживших холокост. Более 60 портретных снимков, сделанных фотографами со всего мира. История проекта «Лонка» началась в 2018 году. Элеонора (Лонка) Насс прошла через Шоа. Она знала, что такое казарма и кто такие нацисты, видела смерть. После ее кончины дочь решила с помощью фотографов создать некий архив воспоминаний живых свидетелей зверств фашистов.

До 29 мая, Еврейский музей и центр толерантности

«Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России» 6+

Фото: shm.ru

В связи с популярностью выставки среди москвичей и гостей столицы ГИМ и Гохран России решили продлить ее. Исторически отечественные ювелиры своими работами приобщали мировое сообщество к культуре России. Современные мастера продолжают их дело, сохраняя и развивая лучшие традиции ювелирного искусства. Центральную часть выставки займут работы победителей государственного конкурса «Россия. XXI век». Здесь можно увидеть топаз с тысячами граней, тончайшую работу мастеров чеканщиков, скульпторов, золото и бриллианты во всем их блеске.

До 4 июля, Государственный исторический музей, Новый выставочный зал

«Чувство времени» 0+

Фото: РИА Новости/Александр Устинов

Ко Дню Победы и 80-летию окончания битвы за Москву РОСИЗО представляет мультимедийный выставочный проект, отражающий события Великой Отечественной войны в изобразительном искусстве и кино. В экспозиции выставки, подготовленной совместно с Москино, проектом «Кинопередвижка», галереей «ГРАУНД Солянка» и кинокомпанией «Новые люди», представлены кадры кинохроники, снятые на пленку 35 мм, фотографии из Музея Великой Отечественной войны и графика из музейных фондов.

До 26 июня, выставочные залы РОСИЗО

Концерты

«Творческий вечер Александра Зацепина» 6+

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Встреча с поклонниками приурочена к выходу пластинки «Фантазии Веснухина», в которую вошли произведения народного артиста России композитора Александра Зацепина. Мероприятие пройдет в формате теплого общения маэстро со зрителями. Любимые всеми хиты Александра Зацепина прозвучат в исполнении ВИА «Дикие гитары» и солистов Андрея Клубаня и Инны Пиварс. У зрителей есть уникальная возможность получить автограф композитора.

25 апреля, 19:00, Москонцерт Холл

«Минин-хор. Первые полвека» 6+

Фото: Российский национальный музей музыки

В преддверии 50-летия Московского государственного академического камерного хора, которое отмечается 23 апреля, в Музее музыки состоится концерт — презентация книги «Минин-хор. Первые полвека. Звучащая летопись». Воспоминания старожил коллектива будут наполнены звуком. В программе вечера — сочинения Рахманинова, Свиридова, Гаврилина, Рамиреса и других знаковых для Минин-хора авторов. Ведущие концерта директор Минин-хора Дмитрий Сибирцев и составитель книги Надежда Кузякова. Партия фортепиано — Елена Ильина. Дирижер — Тимофей Гольберг.

21 апреля, 19:00, Российский национальный музей музыки

«Нет песни без тебя» 6+

Фото: vk.com/russianphilharmonic

В 2022 году отмечается 80 лет со дня рождения легендарного певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева. Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представит гала-концерт с участием арт-проекта «ТенорА XXI века» и Николая Рябухи, посвященный памяти кумира. В этот вечер прозвучат хиты «Королева красоты», «Лучший город земли», «Свадьба», «Чертово колесо», «Верни мне музыку», «Скажите, девушки», «Мелодия», «Благодарю тебя», «Синяя вечность» и другие известные песни из репертуара великого певца.

23 апреля , 19:00, Государственный Кремлевский дворец

«Большой Пасхальный концерт» 6+

Фото: «Зарядье»

В Пасхальный вечер в «Зарядье» ждут гостей на торжественный музыкально-поэтический гала-концерт. Его участниками станут Московский камерный ансамбль​ «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета, мужской хор Данилова монастыря, Большой детский хор имени Попова и заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин. Специально для «Большого Пасхального концерта» композитор Петр Корягин написал свои произведения, которые исполнят участники.

24 апреля, 18:00, зал «Зарядье»

Фестивали

«Киноглаз. Киноки. Вертов» 12+

Фото: karofilm.ru

Беспрецедентная серия кинопоказов фильмов Дзиги Вертова. Крупнейшее собрание кинолент великого советского авангардиста покажут в рамках КАРО Арт. Футуроспектива «Киноглаз. Киноки. Вертов» откроется 22 апреля в 19:00 в киноцентре «Октябрь» российской премьерой «Истории Гражданской войны». Фильму исполняется 100 лет, его нашли и отреставрировали — шедевр классика отечественной документалистики обрел новую жизнь. В озвучании принял участие дуэт виртуозов The Anvil Orchestra.

С 22 по 29 апреля, кинотеатры сети КАРО