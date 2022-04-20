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Жительница Сыктывкара выронила кредитку на улице и лишилась 8 тыс. рублей

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В Сыктывкаре 33-летняя местная жительница во время прогулки выронила кредитную карту с функцией бесконтактной оплаты. Находкой воспользовался злоумышленник, в результате чего женщина недосчиталась более 8 тыс. рублей, пишет в среду, 20 апреля, агентство «Комиинформ».

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Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в дежурную часть. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения в торговых точках, где неизвестный совершал покупки. Вскоре личность подозреваемого была установлена. За это время злоумышленник совершил покупки на общую сумму 8488 рублей.

При задержании 31-летний мужчина признался в содеянном и пояснил, что избавился от банковской карты, как только обнаружил, что она заблокирована.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до шести лет.

В МВД по Республике Коми напомнили, что использование чужой банковской карты для оплаты рассматривается как хищение денежных средств с банковского счета. При обнаружении карты необходимо связаться с банком. Таким образом можно уберечь себя от негативных последствий.

Ранее в апреле Центробанк рекомендовал отключать онлайн-доступ к счету при подозрительных операциях.

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