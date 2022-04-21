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Чистый четверг: история и традиции православного праздника

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Православные верующие 21 апреля отмечают праздник Чистый четверг. Об истории и традициях этого дня «Известиям» рассказала историк и культуролог Наталия Зинович.

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Этот день связан с событиями Тайной вечери. Считается, что в это время Иисус Христос установил одно из главных церковных таинств — причастие.

«В соответствии с Евангелием Иисус Христос омыл ноги учеников, показывая пример смирения и оказания помощи ближнему, после чего он назвал вино своей кровью. Поэтому на причастии верующие съедают хлеб с вином — вкушают тело и кровь Христа», — объяснила эксперт.

Чистым четверг стали называть, так как перед Пасхой люди готовились к крещению, приводили себя и свои дома в порядок. У православных традиционно принято проводить генеральную уборку, чтобы не отвлекаться от духовной подготовки к таинству.

Именно в Чистый четверг начинают печь куличи и красить яйца, а в некоторых регионах делают четверговую соль — ее освящают и ставят на пасхальный стол.

Ранее, 19 апреля, врач-диетолог, нутрициолог Скандинавского центра здоровья Инга Давтян рассказала «Известиям», как приготовить вкусные и полезные пасхальные куличи. Так, вместо муки высшего сорта при приготовлении лучше использовать муку второго сорта. Снизить калорийность блюда поможет уменьшение количества или же полный отказ от сухофруктов.

Также, готовя кулич, следует минимизировать количество сахара, масла, яиц (в частности, желтка). Вместо сахара можно использовать стевию, сироп агавы, топинамбура, мед, фруктозу.

По данным «СберМаркета», в 2022 году готовый кулич обойдется россиянам в 981 рубль.

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