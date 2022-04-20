Политолог указал на оправданность создания АНО «Россия — страна возможностей»

Создание платформы АНО «Россия — страна возможностей» оправдало себя, поскольку развитие стало возможным в различных направлениях. Об этом в среду, 20 апреля, рассказал «Известиям» политолог Алексей Мухин.

То, что эта платформа включает в себя различные площадки, само по себе делает ее универсальным инструментом для решения очень многих задач, которые стоят перед гражданским обществом, подчеркнул он.

«Ее создание оправдало себя, потому что развитие стало возможным в самых разных направлениях. При этом количество направлений неограниченно, поэтому ее можно развивать и дальше и делать из нее фактически информационно-социальный хаб, который может решать задачи не только узконаправленного свойства, но и широкие задачи», — указал эксперт.

Как отметил Мухин, в проектах платформы приняли участие сотни тысяч людей, что в масштабах страны заметно. Судя по тому, что саму платформу и ее проекты не собираются сворачивать, в дальнейшем по мере расширения круга возможностей количество проектов будет только увеличиваться, что является позитивным моментом, сказал политолог.

«Платформа дает уникальную возможность получить опцию для развития буквально любому гражданину РФ. По сути, никаких ограничений [для участия нет], есть только определенные требования. <…> Самое важное то, что граждане стимулируются к развитию и к повышению самооценки. А всё остальное — ценить и любить Родину — это всё прикладывается, это настолько естественно и органично сплетается, что сложно определить, что является первостепенным», — заявил эксперт.

Россия всегда была открыта для здоровых тенденций, выборов и вызовов. У страны сложная история, но это не отменяет того, что РФ практически всегда была свободной, заключил политолог.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Глава государства отметил, что работа платформы за всё время ее существования привлекла многих единомышленников, в том числе из-за рубежа, и показала свою востребованность.

«Россия — страна возможностей» — автономная некоммерческая организация (АНО), созданная в 2018 году по инициативе президента РФ. Ключевыми целями является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет платформы возглавляет сам Путин.