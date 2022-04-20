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Захарова рассказала о схемах Запада при оказании финансовой помощи Киеву

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Выделяемые Украине деньги не доходят до народа, а возвращаются обратно Западу. Об этом в среду, 20 апреля, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Новой Зеландии оказать военную помощь Киеву.

Спецоперация в Донбассе 20 апреля. Текстовая трансляция
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«О новозеландском вкладе. Мы обратили внимание на решение официального Веллингтона оказать военную помощь киевскому режиму. Она включает отправку снаряжений и обмундирования, выделение 5 млн долларов США на закупку при посредничестве Британии оружия, боеприпасов, а также практически $2 млн военной разведке Украины на оплату услуг коммерческой, спутниковой картографии», — рассказала дипломат.

Она пояснила, что коммерческая и спутниковая картография являются услугами коллективного Запада. Кроме того, по ее словам, посредничество Великобритании тоже не обходится бесплатно.

«То есть эти деньги выделяются не Украине, не украинскому народу, не даже политическим силам на Украине, конечно. Они идут не в качестве гуманитарной помощи, они возвращаются на западную базу обратно, в эти самые западные карманы, которые эти деньги как бы выделяют Украине. На что же идут эти деньги? Первое — на убийство. Второе — на содержание и жирование тех на Западе, кто эти убийства и стимулировал многие годы. Вот она нехитрая схема», — пояснила Захарова.

Представитель российского ведомства подчеркнула, что с этих средств небольшой процент «оседал в карманах украинских коррупционеров, бюрократов и тех, кто заявлял себя в качестве поборников демократии и строительства нового украинского государства».

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат.

В тот же день стало известно, что ЕС увеличит финансирование украинской армии еще на €500 млн. Тем самым первоначальный бюджет будет утроен до €1,5 млрд.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет поставлять оружия на Украину столько, сколько понадобится.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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