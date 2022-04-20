Президент Путин поддержал идею исполнять гимн России в школах и поднимать флаг

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею поднятия триколора и исполнения гимна России в школах, на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» в среду, 20 апреля.

«Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно», — оценил глава государства.

В учебных заведениях, где реализация этой идеи пока невозможна, внедрение ритуала Путин предложил пока отсрочить.

«Там, где это невозможно организовать таким образом (достойным. — Ред.), лучше пока это перенести», — подчеркнул президент.

Ранее, 19 апреля, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что такие церемонии уже с 1 сентября будут проходить в школах в начале каждой учебной недели, накануне сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что подъем флага уже стал традицией во многих учебных заведениях, это способствует формированию чувства патриотизма у учеников.

Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Елена Писарева назвала эту идею правильной.

Тогда же Кравцов заявил, что Минпросвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса. Позже министр уточнил, что отдельных уроков истории вводить не планируется, ее будут изучать в рамках других предметов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил важность изучения отечественной истории.