Названы дата и место прощания с режиссером Хейфецем

Прощание с народным артистом России, режиссером Леонидом Хейфецем пройдет в четверг, 21 апреля, в Театре Маяковского. Об этом 20 апреля говорится на сайте театра.

Церемония начнется в 11:00 мск. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

Хейфец умер 18 апреля в возрасте 87 лет. Свои соболезнования в связи со смертью режиссера выразила министр культуры России Ольга Любимова, а также коллеги, актеры и ученики режиссера.

Хейфец прославился многочисленными театральными постановками, наиболее известными из которых стали «Рудин» Ивана Тургенева (1970), «Обрыв» Ивана Гончарова (1973), «Вишневый сад» Антона Чехова (1976), «Доходное место» Александра Островского (1978).

Также Хейфец занимался педагогической деятельностью, в 1971–1980 годах преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина, затем — в Театральном институте имени Бориса Щукина, являлся профессором кафедры режиссуры драмы, художественным руководителем мастерской ГИТИСа.

В 1983 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1993-м — народного артиста России. Кроме того, он является лауреатом Государственной премии РСФСР в области театрального искусства.