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Из-за сложившейся политической ситуации я думал, что иностранцы не сыграют в КХЛ в новом сезоне. Категорично. Но вот 19 апреля стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) внесла в Минспорта инициативу о сокращении лимита до трех человек. Если решили сократить заявку по легионерам до трех игроков, значит, это окончательный вариант. Для развития нашей лиги и хоккея в стране не помешало бы иметь в заявке и пять иностранцев, и семь. Живая конкуренция за место в составе поможет игрокам развиваться. Когда останутся три легионерские позиции, конкуренция среди местных хоккеистов немного ослабнет.

Всё это делается с прицелом на сборную, чтобы в стране было больше хоккеистов, которые могут сыграть на международном уровне. Из-за ужесточения лимита молодые парни получат больше шансов в клубах КХЛ.

Возможно, данное решение связано с отъездом некоторых иностранных игроков с действующими контрактами по ходу плей-офф. Кто-то считает их предателями, но я встану на сторону хоккеистов. На них оказывалось колоссальное давление из своих государств. Доходило даже до угроз. Игроки думали совершенно о другом. Мысли были не о хоккее. Конечно, были те, кто уехал домой исключительно по политическим соображениям. Но таких — единицы. Ребята держались за свои места, но мысленно думали не о хоккее. Двоякая ситуация.

Для конкуренции с НХЛ лимит необходимо отменить. Это больше политический вопрос, затрагивающий философию нашей страны. Раз разрешено пять иностранцев — остальные места займут местные игроки. Реальная конкуренция в любом случае способствует прогрессу. Когда на одно место претендуют русский и иностранец, то у того же русского игрока больше мотивации — доказать, что он достоин играть. А когда легионеров всего пять, это работает как демотивирующий фактор. Наверное, я бы отменил лимит, но не мне решать. В Министерстве спорта и ФХР работают люди, которые знают, что делают. Полагаю, у них есть аргументы в защиту лимита.

Сокращение иностранных игроков приведет к незначительному падению уровня лиги. Большинство хоккеистов, которые приезжают играть в КХЛ, приносят в нашу лигу что-то новое. Многие прошли НХЛ и обладают хорошим мастерством. С точки зрения конкуренции российским игрокам будет проще.

Генеральным менеджерам клубов КХЛ нельзя было ошибаться и при пяти иностранцах, а при трех — тем более. Селекция будет более точечной. Ценовая политика на легионеров повысится. Клубы будут выделять деньги на иностранцев топ-уровня, чтобы заполнить три вакансии. Ужесточится борьба на рынке за сильных российских игроков, особенно за неограниченных свободных агентов. Мастеровитых хоккеистов не так много. Приезжающие в КХЛ легионеры преимущественно решали серьезные задачи. Соответственно, если освободятся два места, клубы будут искать обученных русских игроков на ведущие позиции.

Сокращение лимита на иностранцев поможет вернуться в КХЛ некоторым русским хоккеистам, которые выступают в Европе. У лучших игроков будут шансы получить хорошие условия для развития в России. Команды обратят внимание на ребят из фарм-клубов НХЛ, которых можно вернуть домой. С легионерами будет работать сложнее. Это зависит не только от лимита, но и от политической ситуации в мире. Некоторые иностранные игроки не горят желанием ехать в российские клубы. Что касается моих молодых хоккеистов, кто-то из них обязательно получит шанс заявить о себе в КХЛ. В ужесточении лимита есть и положительные, и отрицательные стороны.

Автор — хоккейный агент, экс-нападающий ЦСКА, «Нефтехимика» и «Сибири»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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