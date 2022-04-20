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Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка на пожаре в Оренбуржье

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В Переволоцком районе Оренбургской области проводится проверка по факту гибели на пожаре 13-летней девочки. Об этом сообщает региональное надзорное ведомства.

По данным областного МЧС, пожар произошел вечером 19 апреля в частном доме на улице Советской в поселке Переволоцкий. Из огня спасатели вынесли девочку 2009 года рождения и передали ее медикам. Спасти ребенка не удалось, она скончалась в карете скорой помощи, пишет ИА «Урал56.Ру».

На место происшествия выезжал прокурор района Александр Болдырев. Он инициировал проверку случившегося. Сотрудникам прокуратуры предстоит установить причины и обстоятельства трагедии, дать оценку работе органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

По итогам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования, отмечает РИА «Оренбуржье».

Предположительной причиной возгорания специалисты называют детскую шалость с огнем.

В ночь на 19 апреля пожар произошел в частном доме в поселке Авиатор в Барнауле. В сгоревшем здании спасатели обнаружили тела двух женщин и мужчины.

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