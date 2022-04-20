В Крыму предложили лишить Поклонскую званий и наград за критику символики Z

Депутат от фракции ЛДПР Сергей Дремов на заседании парламента Республики Крым предложил лишить заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую всех званий и наград за ее высказывания о спецоперации России в Донбассе, передает «РИА Новости» в среду, 20 апреля.

«Буквально вчера посмотрел интервью нашей крымчанки Натальи Владимировны, мне кажется, ей необходимо извиниться. Если такое еще раз будет продолжаться, ее тоже необходимо лишить всех званий и наград», — возмутился депутат.

Ранее в интервью программы «Особое мнение» на YouTube-канале «Живой гвоздь» Поклонская раскритиковала отношение в обществе к символике Z. Она считает, что эта буква — символ трагедии и горя как для России, так и для Украины.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.