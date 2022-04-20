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Путин призвал стимулировать спрос на продукцию металлургии за счет строительства

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Внутренний спрос на продукцию металлургии на территории Российской Федерации нужно стимулировать в первую очередь за счет строительства. Об этом в среду, 20 апреля, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания.

«Подчеркну важность внутреннего спроса. Его нужно поддержать и стимулировать, прежде всего, за счёт увеличения объёмов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, за счёт широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция», — отметил российский лидер.

Глава государства попросил на совещании отдельно остановиться на данной проблематике и обдумать запуск долгосрочных проектов и программ, реализация которых окажет ощутимый положительный эффект на все регионы России и их граждан.

Тогда же Путин указал на незаконность внедренных против России западными странами санкций. Такие рестрикции, по его словам, противоречат принципам Всемирной торговой организации (ВТО).

Кроме того, глава государства отметил, что нет оснований полагать, что поведение зарубежных стран по санкциям в отношении России принципиально изменится.

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