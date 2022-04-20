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Автоэксперт оценил пособие для инспекторов ГИБДД по вычислению пьяных за рулем

Автоэксперт Шкуматов: документ для инспекторов ГИБДД по вычислению пьяных за рулем носит научный характер
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Член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов в среду, 20 апреля, в беседе с «Известиями» прокомментировал выпущенное министерством пособие для инспекторов ГИБДД по вычислению водителей в алкогольном и наркотическом опьянении.

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По словам эксперта, рядовым инспекторам такое пособие не нужно, так как они и так знают, как отличить пьяного водителя от трезвого.

«Этот документ носит научный характер, так как таких крупных исследований на тему нетрезвых за рулем [никто] не делал, статистика очень интересная. Документ назвали пособием, что не совсем верно, так как в большей степени это научная работа, и, на мой взгляд, ее цель — изучение системы принятия решений в отношении контрольно-надзорной деятельности. Сами инспекторы перенимают опыт у сослуживцев», — объяснил Шкуматов.

О соответствующем пособии стало известно ранее в среду. Документ состоит из 100 страниц.

С 30 апреля по 10 мая в Московской области будет проводиться профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на стабилизацию дорожной аварийности и сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.

В январе сотрудники ГИБДД Москвы выявили и пресекли почти 2,3 тыс. фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

В ГИБДД напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения нарушителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления сроком до двух лет. В случае же повторного совершения правонарушения, уже будучи лишенным права управления транспортными средствами, нарушителю грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух, а в случае наличия судимости за подобное нарушение — до трех лет лишения свободы.

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