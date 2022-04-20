В Калуге вакансия врача-терапевта стала самой высокооплачиваемой в апреле
В Калуге самой высокооплачиваемой вакансией в апреле оказалась должность врача-терапевта лабораторно-диагностического центра. Это следует из данных сервиса Superjob, которые в среду, 20 апреля, приводит газета «Весть».
Как отмечает издание, один из крупнейших медицинских центров такого профиля в городе предлагает кандидату зарплату от 100 тыс. рублей.
Второе место занимает вакансия инженера-проектировщика слаботочных систем с зарплатой от 75 тыс. рублей.
Третье и четвертое места заняли вакансии начальника управления инвестиций, которому готовы платить 67 тыс. рублей, и управляющего АЗС — до 63 тыс. рублей.
Вакансия главного бухгалтера с зарплатой от 50 тыс. рублей замкнула пятерку рейтинга в Калуге.
Кроме того, в числе самых доходных вакансий по стране оказались предложения для программистов, инженеров, специалистов в сфере продаж и квалифицированных рабочих.
Всего в исследовании учитывались 22 тыс. вакансии в городах с населением до 500 тыс. человек.
Ранее на этой неделе сообщалось, что доходы большинства российских фрилансеров за март снизились более чем наполовину.