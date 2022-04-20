Суд отклонил иск покойного Жириновского к депутату КПРФ Рашкину

Московский городской суд при единоличном рассмотрении 20 апреля постановил отклонить иск покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского к депутату КПРФ Валерию Рашкину.

Причиной к подаче иска стало высказывание Рашкина в эфире «Радио Комсомольская правда» о том, что Жириновский якобы требовал сажать всех не вакцинированных. Также покойный депутат просил взыскать 1 млн рублей с Рашкина в качестве компенсации и хотел добиться опровержения сказанных в его адрес слов.

«При всем нашем уважении к покойному Владимиру Вольфовичу, этот иск изначально был обречен на провал. Суд встал на нашу сторону. Это значит, что никто никого не оскорблял. Суд подтвердил, что честь и достоинство Владимира Вольфовича не были задеты», — сказал юрист Рашкина Максим Сикач корреспонденту «Известий».

Так же, по словам Сикача, у них имеется экспертиза, подтверждающая, что никаких оскорблений и вреда чести и достоинству нанесено не было. Суд с этими доводами согласился.

Новость дополняется