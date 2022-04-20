«Енисей» выиграл у «Рубина» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу
Футбольный клуб «Рубин» на выезде проиграл «Енисею» в матче 1/4 финала Кубка России со счетом 1:3. Об этом в среду, 20 апреля сообщил на своем сайте «Спорт-Экспресс».
В составе красноярцев дубль провел Андрей Окладников, третий мяч на счету Никиты Глушкова. В ворота «Енисея» удалось забить Герману Онугхе.
Как уточняется, на 32-й минуте матча судейская бригада Павла Шадыханова ошибочно засчитала второй гол Окладникова. В момент паса партнера игрок «Енисея» располагался за линией офсайда, а затем отправил мяч в сетку.
«Енисей» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России. В полуфинал также прошел московский клуб «Динамо». Позже в среду пройдут еще две четвертьфинальные встречи: «Алания»–«Зенит» и ЦСКА–«Спартак».
Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится 21 апреля.
Как ранее сообщали «Известия», для «Спартака» кубковое дерби — главный матч в оставшейся части сезона. Шанс выиграть кубок в юбилейный год «Спартак» должен попытаться использовать. Последний раз красно-белые выигрывали Кубок России 20 лет назад.