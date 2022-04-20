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Поезд насмерть сбил женщину на велосипеде в Красноярском крае

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Велосипедистка погибла в результате наезда грузового поезда в Красноярском крае. 40-летняя женщина пыталась пересечь пути перед приближающимся составом.

Трагедия произошла вечером 19 апреля рядом со станцией Критово. По данным управления МВД на транспорте, женщина нарушила правила безопасности и пересекала пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

По факту наезда правоохранительные органы проводят проверку.

18 апреля в Новосибирске 58-летний мужчина погиб при наезде тепловоза. По предварительным данным, он пытался пролезть под тепловозом, когда тот совершал маневровые работы.

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