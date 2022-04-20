Новый температурный рекорд установлен в Иркутской области
Синоптики зафиксировали новый температурный рекорд в Иркутске 18 апреля. Температура превысила +25 градусов.
По данным синоптиков, теплая воздушная масса пришла в регион из западной части Казахстана. Отсутствие осадков и слабую облачность обеспечил антициклон. Средние многолетние значения температуры были превышены на 6–8 градусов, пишет ИА IrkutskMedia.
18 апреля в Иркутске воздух прогрелся до +25,3 градуса. Прежний рекорд для 18 апреля действовал 50 лет.
В связи с потеплением возобновлена вегетация трав на лугах и пастбищах южных районов Приангарья. Кроме того, к первым работам приступили садоводы.
В связи с прохождением холодного атмосферного фронта до конца недели в Иркутской области ожидается прохладная и неустойчивая погода.
Ранее синоптики сообщили, что вторник, 19 апреля, стал самым теплым днем в Москве с начала 2022 года. Температура воздуха на главной метеостанции на ВДНХ достигла +14,1 градуса.